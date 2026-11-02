Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о последних часах жизни своей жены Юлии — родной сестры своей полной тёзки, солиста группы «Иванушки International». Женщина умерла летом 2017 года в Сочи из-за лёгочной недостаточности на фоне бронхиальной астмы.

В тот момент её супруг находился в Москве. По его словам, они обычно созванивались каждый день, но в тот раз Юлия не ответила. Тогда он попросил знакомую, у которой были ключи от квартиры, проверить, что произошло.

«Я выхожу из спортзала, мне звонят и говорят, что Юлия умерла. Это был Новый Арбат, а там куча народа. Я просто упал», — рассказал мужчина в шоу «Осторожно: Собчак».

После этого друг отвёз его в Сочи. Мужчина признался, что не мог самостоятельно отправиться в дорогу из-за шока. В морге он долго не мог поверить в случившееся.

«Меня сразу отвезли в морг, она там как живая лежала. Я не мог понять, почему она ушла, я ей столько сказать не успел», — вспоминал он со слезами.

После смерти Юлии мужчину обвиняли в произошедшем и называли альфонсом. Он говорил, что в тот момент не обращал внимания на слухи и полностью сосредоточился на переживании утраты.

Юлию он описывал как умную и мудрую женщину. По его словам, она хорошо училась, выигрывала школьные олимпиады и была человеком, с которым он чувствовал себя счастливым.

История семьи Григорьева-Апполонова вновь привлекла внимание на фоне интереса к самому артисту и его близким. В августе Life.ru писал, что певец появился на публике вместе со взрослыми сыновьями Иваном и Артемием.