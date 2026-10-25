Дочь Дмитрия Пескова стала матерью в третий раз

Елизавета Пескова, старшая дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, родила третьего ребёнка. О пополнении в семье 25 октября стало известно благодаря публикации её матери Екатерины Солоцинской в личном блоге.

Екатерина Солоцинская вместе со своим третьим внуком от дочери Елизаветы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ekaterina_solotsinskaya

Бывшая супруга представителя Кремля поделилась трогательным снимком с новорождённым на руках. На фотографии женщина позирует в голубом медицинском халате, бережно прижимая к себе младенца, лицо которого закрыто смайликом с сердечками. Подпись к кадру оказалась предельно лаконичной: «Трижды бабушка».

По сообщениям СМИ, малыш появился на свет ещё полтора месяца назад, но родственники не спешили рассказывать об этом публично. Сама 28-летняя Елизавета уже вернулась к привычному ритму жизни и посещает светские мероприятия. О третьей беременности она сообщила в июне, удивив тех, кто считал, что девушка только готовится впервые стать матерью.

Первый ребёнок Песковой родился в 2024 году, второй — в 2025-м. Отцом всех троих детей является предприниматель Даниил Ромашов, с которым она заключила брак два года назад. Свадебную церемонию пара предпочла провести без широкой огласки, поскольку Елизавета не хотела превращать личное событие в публичное представление.