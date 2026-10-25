Дочь Дмитрия Пескова стала матерью в третий раз
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/lisa_peskova
Елизавета Пескова, старшая дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, родила третьего ребёнка. О пополнении в семье 25 октября стало известно благодаря публикации её матери Екатерины Солоцинской в личном блоге.
Екатерина Солоцинская вместе со своим третьим внуком от дочери Елизаветы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ekaterina_solotsinskaya
Бывшая супруга представителя Кремля поделилась трогательным снимком с новорождённым на руках. На фотографии женщина позирует в голубом медицинском халате, бережно прижимая к себе младенца, лицо которого закрыто смайликом с сердечками. Подпись к кадру оказалась предельно лаконичной: «Трижды бабушка».
По сообщениям СМИ, малыш появился на свет ещё полтора месяца назад, но родственники не спешили рассказывать об этом публично. Сама 28-летняя Елизавета уже вернулась к привычному ритму жизни и посещает светские мероприятия. О третьей беременности она сообщила в июне, удивив тех, кто считал, что девушка только готовится впервые стать матерью.
Первый ребёнок Песковой родился в 2024 году, второй — в 2025-м. Отцом всех троих детей является предприниматель Даниил Ромашов, с которым она заключила брак два года назад. Свадебную церемонию пара предпочла провести без широкой огласки, поскольку Елизавета не хотела превращать личное событие в публичное представление.
Ранее Life.ru рассказывал, как Дмитрий Песков оценил шансы своей младшей дочери Надежды стать олимпийской чемпионкой. Представитель Кремля признался, что был бы рад увидеть наследницу на вершине спортивного пьедестала. Однако он подчеркнул, что добиться такого результата чрезвычайно сложно из-за высокой конкуренции в фигурном катании. Надежда, родившаяся в браке Пескова с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой, занимается танцами на льду.