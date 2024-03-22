Девятилетняя дочь Пескова и Навки получила первую роль в кино

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки получила первую роль в кино. Девятилетняя Надежда сыграла в семейной комедии "Исполняющий обязанности", съёмки проходят в Санкт-Петербурге и Петергофе. Юная звезда участвует в проекте вместе с мамой, причём Навка играет саму себя.

Съёмки фильма "Исполняющий обязанности". Фото © kp.ru

Своеобразный актёрский опыт у Надежды всё-таки уже имеется. Так, звёздная дочь далеко не первый год участвует в ледовых шоу продюсерского центра Навки, но теперь зрители увидят её навыки на большом экране. По сюжету Надежда с мамой танцуют на катке.

Как сообщает kp.ru, самым трудным для спортсменок стало ожидание дублей между съёмками. Продюсером фильма стала певица Елена Север, также она исполняет одну из главных ролей. Кроме того, в проекте задействованы другие знаменитости, среди которых Александр Самойленко и Дмитрий Хрусталёв.

По сценарию владельцы строительной компании планируют построить на месте детдома парк развлечений, но ожидаемо сталкиваются с сопротивлением детей и директора (Антон Батырев). "Исполняющий обязанности" должен выйти следующей весной.