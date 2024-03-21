"Каменная стена": Песков рассказал, как подруги Навки с Украины "отвергли" её на полтора года

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков поделился, что его супруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, уроженка Днепропетровска Татьяна Навка, на полтора года утратила общение с подругами с Украины. По его словам, после того как женщины уехали из Незалежной, диалог возобновился.

"Для неё это было очень больно, потому что они её отвергли. Между ними словно образовалась каменная стена. Но потом её подруги уехали. Теперь они живут в Европе и не хотят возвращаться на Украину. И общение восстановилось", — отметил представитель Кремля в беседе с aif.ru.

Сейчас подруги, которые долго не общались и снова вернулись к уже 40-летней дружбе, стараются обходить темы, на которые "не могут найти ответы", добавил Песков. Он подчеркнул, что общение между двумя народами в итоге непременно восстановится.