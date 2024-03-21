В Кремле рассказали, кого из уехавших россиян точно не ждут обратно

В России не станут ждать обратно уехавших граждан, которые встали на позиции врага. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Высказывания [президента РФ Владимира Путина] к чему сводились: среди несогласных есть те, кто остаётся вместе со своей Родиной. А есть те, кто стал врагом. Буквально встал на позиции врага своей страны. Вот это другие", — отметил он в беседе с aif.ru, подчеркнув, что в России таких людей не будут ждать точно.

По словам представителя Кремля, воюющих с оружием в руках против РФ предателей не так много, однако их необходимо ликвидировать.