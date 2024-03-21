В Кремле рассказали, кого из уехавших россиян точно не ждут обратно
Песков: В России не станут ждать обратно уехавших, вставших на позиции врага
В России не станут ждать обратно уехавших граждан, которые встали на позиции врага. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Высказывания [президента РФ Владимира Путина] к чему сводились: среди несогласных есть те, кто остаётся вместе со своей Родиной. А есть те, кто стал врагом. Буквально встал на позиции врага своей страны. Вот это другие", — отметил он в беседе с aif.ru, подчеркнув, что в России таких людей не будут ждать точно.
По словам представителя Кремля, воюющих с оружием в руках против РФ предателей не так много, однако их необходимо ликвидировать.
Напомним, ранее Путин указал, что предатели являются всего лишь пушечным мясом для Украины. Как указал российский лидер, киевский режим без жалости бросает людей на убой, отправляя на диверсии к приграничным регионам РФ.
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