Путин объяснил предателям, что они для киевских хозяев — лишь пушечное мясо
Путин: Хозяева бросают на убой нападающих на приграничные города РФ предателей
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Предатели являются всего лишь пушечным мясом для Украины, которая без жалости бросает их на убой, отправляя на диверсии к приграничным российским городам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии ФСБ России.
"Что касается вот этих предателей [которые нападают на приграничные регионы РФ], то их хозяева сегодняшние вообще не жалеют: бросают их прямо как пушечное мясо на убой. Поделом!", — подчеркнул российский лидер.
Напомним, что в ночь на 12 марта украинская ДРГ из членов "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*) пыталась прорваться в Россию и отступила с тяжёлыми потерями. Росгвардейцы совместно с военнослужащими ВС и пограничниками ФСБ России накрыли мощным огнём ДРГ и предотвратили прорыв. Уничтожено было 100 боевиков.
*Признан террористической организацией и запрещён на территории РФ.