Регион

Уведомления отключены

19 марта, 11:59

Путин объяснил предателям, что они для киевских хозяев — лишь пушечное мясо

Путин: Хозяева бросают на убой нападающих на приграничные города РФ предателей

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Предатели являются всего лишь пушечным мясом для Украины, которая без жалости бросает их на убой, отправляя на диверсии к приграничным российским городам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии ФСБ России.

"Что касается вот этих предателей [которые нападают на приграничные регионы РФ], то их хозяева сегодняшние вообще не жалеют: бросают их прямо как пушечное мясо на убой. Поделом!", — подчеркнул российский лидер.

"Хотели пофоткаться и свинтить": Пленённый боевик украинской ДРГ описал "горячий приём" в Курской области
"Хотели пофоткаться и свинтить": Пленённый боевик украинской ДРГ описал "горячий приём" в Курской области

Напомним, что в ночь на 12 марта украинская ДРГ из членов "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*) пыталась прорваться в Россию и отступила с тяжёлыми потерями. Росгвардейцы совместно с военнослужащими ВС и пограничниками ФСБ России накрыли мощным огнём ДРГ и предотвратили прорыв. Уничтожено было 100 боевиков.

*Признан террористической организацией и запрещён на территории РФ.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров