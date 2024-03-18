"Хотели пофоткаться и свинтить": Пленённый боевик украинской ДРГ описал "горячий приём" в Курской области

Член "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*), который сдался в плен во время попытки захода в Курскую область, рассказал RT о неудачной "фотосессии". По его словам, план с самого начала провалился.

"Нам сказали, что наша задача — просто прийти, пофоткаться и по-тихому свинтить обратно", — сообщил боевик.

Пленный признался, что при попытке захода в Курскую область у ДРГ всё пошло не по плану. Перед прорывом командование их уверяло, что российские пограничники особого сопротивления оказывать не станут. Но приём оказался "очень горячим". Боевик после этого сдался, потому что "жизнь дороже". Он добавил, что целью провокации было создание гнетущей обстановки в период выборов президента России. Подготовку перед операцией ДРГ проходила в Житомире.

Напомним, что ранее украинская ДРГ пыталась ночью прорваться в Россию и отступила с тяжёлыми потерями. Военнослужащие Росгвардии в ночь на 12 марта уничтожили 30 украинских бойцов, которые попытались прорваться в Белгородскую область. Росгвардейцы совместно с военнослужащими ВС и пограничниками ФСБ России накрыли мощным огнём ДРГ и предотвратили прорыв. По данным ФСБ, на границе с регионами были уничтожены 100 солдат ВСУ.