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21 марта, 16:37

В Кремле заявили о необходимости уничтожать предателей, воюющих против РФ с оружием в руках

Песков: Воюющих против России с оружием в руках предателей нужно уничтожать

Воюющих с оружием в руках против России предателей немного, но их нужно уничтожать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Только вчера президент говорил о тех предателях, которые действительно берут оружие и начинают против нас с вами воевать. Надо уничтожать", — подчеркнул представитель Кремля в интервью aif.ru.

Песков добавил, что не так много людей встали на этот путь.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что предатели являются всего лишь пушечным мясом для Украины, которая без жалости бросает их на убой, отправляя на диверсии к приграничным российским городам. Поделом, отметил глава государства.

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Никонов
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