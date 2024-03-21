В Кремле заявили о необходимости уничтожать предателей, воюющих против РФ с оружием в руках
Песков: Воюющих против России с оружием в руках предателей нужно уничтожать
Воюющих с оружием в руках против России предателей немного, но их нужно уничтожать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Только вчера президент говорил о тех предателях, которые действительно берут оружие и начинают против нас с вами воевать. Надо уничтожать", — подчеркнул представитель Кремля в интервью aif.ru.
Песков добавил, что не так много людей встали на этот путь.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что предатели являются всего лишь пушечным мясом для Украины, которая без жалости бросает их на убой, отправляя на диверсии к приграничным российским городам. Поделом, отметил глава государства.
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