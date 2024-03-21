В Кремле заявили о необходимости уничтожать предателей, воюющих против РФ с оружием в руках

Воюющих с оружием в руках против России предателей немного, но их нужно уничтожать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Только вчера президент говорил о тех предателях, которые действительно берут оружие и начинают против нас с вами воевать. Надо уничтожать", — подчеркнул представитель Кремля в интервью aif.ru.

Песков добавил, что не так много людей встали на этот путь.