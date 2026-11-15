Дочь Ларисы Долиной Ангелину оштрафовали на 20 тысяч рублей за парковку
Ангелина Долина. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман
Дочь Ларисы Долиной Ангелина получила два штрафа по 10 тысяч рублей за несвоевременную оплату нарушений правил парковки. Теперь суд рассматривает третий эпизод. Об этом сообщает Baza.
По данным Telegram-канала, в марте и апреле 2026 года Ангелина оставляла машину в неположенном месте. За каждый случай ей назначили штраф по 5 тысяч рублей, однако в установленный срок она их не оплатила.
В результате мировой суд назначил ей административное наказание за неуплату штрафов — по 10 тысяч рублей за каждый эпизод. Первое решение вынесли в сентябре.
Адвокат Ангелины просила прекратить производство, поскольку задолженность уже погасили. Однако деньги списали принудительно судебные приставы, и суд не счёл это основанием для отмены наказания.
В конце сентября Долина лично пришла на заседание по второму делу и признала вину. Тем не менее размер взыскания остался прежним — 10 тысяч рублей.
Сейчас рассматривается третий эпизод неуплаты. Заседание перенесли на 20 ноября из-за неявки Ангелины, пишет Baza.
Ранее Life.ru сообщал, что в отношении Ангелины Долиной возбудили исполнительное производство: судебные приставы потребовали от неё выплатить две тысячи рублей исполнительского сбора. Причиной стало неисполнение требований по погашению задолженности в установленный срок.