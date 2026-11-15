Дочь Ларисы Долиной Ангелина получила два штрафа по 10 тысяч рублей за несвоевременную оплату нарушений правил парковки. Теперь суд рассматривает третий эпизод. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, в марте и апреле 2026 года Ангелина оставляла машину в неположенном месте. За каждый случай ей назначили штраф по 5 тысяч рублей, однако в установленный срок она их не оплатила.

В результате мировой суд назначил ей административное наказание за неуплату штрафов — по 10 тысяч рублей за каждый эпизод. Первое решение вынесли в сентябре.

Адвокат Ангелины просила прекратить производство, поскольку задолженность уже погасили. Однако деньги списали принудительно судебные приставы, и суд не счёл это основанием для отмены наказания.

В конце сентября Долина лично пришла на заседание по второму делу и признала вину. Тем не менее размер взыскания остался прежним — 10 тысяч рублей.

Сейчас рассматривается третий эпизод неуплаты. Заседание перенесли на 20 ноября из-за неявки Ангелины, пишет Baza.