Директор Долиной подтвердил её участие в запланированных корпоративах
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/larisa.dolina.official
Лариса Долина продолжит выступать на корпоративах и фестивалях, несмотря на объявленный перерыв в концертной деятельности. Об этом 360.ru сообщил директор народной артистки Сергей Пудовкин.
Представитель певицы уточнил, что все уже запланированные выступления остаются в силе. Пауза затронет только сольные концерты, которые ещё не были объявлены публике. Таким образом, поклонники смогут увидеть артистку на фестивалях и других мероприятиях с её участием.
«Речь идёт о концертных турах в 2027 году. По решению Ларисы Александровны мы остановили процесс их формирования и будем переносить на более длительный срок без конкретных дат», — пояснил Пудовкин.
По словам директора, решение позволит Долиной уделять больше времени семье и любимым проектам. Сам он положительно отнёсся к изменениям в расписании артистки.
Напомним, Лариса Долина объявила о приостановке сольных концертов во время выступления в Коломне. Певица призналась, что после 55 лет на сцене чувствует эмоциональное истощение, а пережитые за последнее время события серьёзно отразились на её творчестве. Артистка попросила поклонников отпустить её на некоторое время, подчеркнув, что не умеет выступать вполсилы и хочет вернуться к зрителям обновлённой.