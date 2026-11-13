Лариса Долина продолжит выступать на корпоративах и фестивалях, несмотря на объявленный перерыв в концертной деятельности. Об этом 360.ru сообщил директор народной артистки Сергей Пудовкин.

Представитель певицы уточнил, что все уже запланированные выступления остаются в силе. Пауза затронет только сольные концерты, которые ещё не были объявлены публике. Таким образом, поклонники смогут увидеть артистку на фестивалях и других мероприятиях с её участием.

«Речь идёт о концертных турах в 2027 году. По решению Ларисы Александровны мы остановили процесс их формирования и будем переносить на более длительный срок без конкретных дат», — пояснил Пудовкин.

По словам директора, решение позволит Долиной уделять больше времени семье и любимым проектам. Сам он положительно отнёсся к изменениям в расписании артистки.