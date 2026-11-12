Народная артистка России Лариса Долина заявила, что прекрасно чувствует себя на родине и не собирается расстраиваться из-за запрета на въезд в европейские страны. Так певица прокомментировала ТАСС появление своего имени в базе украинской военной разведки.

«Я вообще, в принципе, невыездная сейчас, мне закрыли въезд и в Европу. Ну что ж мне теперь плакать из-за этого? Мне и в России хорошо», — сказала артистка.

Ранее Life.ru сообщал, что Долину вместе со Стасом Михайловым и Дианой Гурцкой внесли в базу Главного управления разведки Минобороны Украины. В украинском ведомстве объяснили это публичной поддержкой певицей российской политики и участников СВО. Сведения об артистах появились на портале War&Sanctions, где с 2022 года собрана информация более чем о 450 представителях шоу-бизнеса, спортсменах и общественных деятелях.

Накануне Life.ru рассказывал, что певица объявила о временном прекращении сольных выступлений. На концерте в подмосковной Коломне 11 ноября артистка призналась, что пережитые драматические события сильно сказались на её эмоциональном состоянии. По словам Долиной, ей необходимо восстановить силы, поскольку она не привыкла выходить на сцену без полной отдачи. При этом певица намерена продолжить участие в телевизионных проектах и новогодних программах, а к гастролям рассчитывает вернуться в 2027 году.

Кроме того, Life.ru писал об обращении директора артистки Сергея Пудовкина к журналистам и блогерам. Представитель исполнительницы призвал прекратить распространение оскорбительных мемов и недостоверных слухов, заявив, что негативная информационная кампания нанесла вред её здоровью. Команда певицы также предупредила о готовности защищать её репутацию в суде.