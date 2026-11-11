Народная артистка России Лариса Долина решила временно отказаться от сольных концертов, чтобы восстановить силы и подготовиться к новому этапу карьеры. На выступлении в подмосковной Коломне певица призналась, что после 55 лет на сцене чувствует себя эмоционально истощённой, сообщает Telegram-канал Mash.

«Драматические события, которые со мной происходили и происходят по сей день, они, конечно, отражаются на творчестве, подрезают крылья. Душу режут. И понимаешь, что ты на каком-то этапе выдохся», — рассказала артистка зрителям.

По словам Долиной, пережитые трудности сказались на её творческом состоянии. Исполнительница подчеркнула, что не привыкла выступать вполсилы, поэтому намерена взять паузу, прежде чем вновь отправиться на гастроли.

«А я не умею выходить и петь на 99, только на 100. Сейчас мои крылья подрезали, мне нужно их отремонтировать. Прошу на некоторое время меня отпустить», — обратилась певица к поклонникам.

Как утверждает Mash, артистка планирует сосредоточиться на телевизионных съёмках и программах федеральных каналов. При этом сама Долина ранее сообщала, что собирается подготовить новый репертуар, уделить внимание театральным постановкам и работе со студентами. Вернуться к концертным турам она рассчитывает в 2027 году.

По информации Telegram-канала, выступление в Коломне прошло без аншлага, а свободные места на балконе заполняли зрительницами из партера.

Ранее Life.ru сообщал, что проблемы с гастрольным графиком исполнительницы возникли ещё в октябре. Тогда стало известно об отмене и переносе нескольких выступлений в российских городах. Артистка объяснила решение желанием отдохнуть и спокойно поработать над новой программой. При этом она подчеркнула, что полностью уходить со сцены не собирается.