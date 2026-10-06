Дочь Муаммара Каддафи вышла в лидеры опроса о будущем главе Ливии

Дочь бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Аиша заняла первое место в неофициальном опросе о предпочтительном будущем руководителе страны. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным телеканала, в сентябрьском голосовании за Аишу Каддафи отдали голоса 141 502 человека из более чем 549 тысяч участников. Ближайшего соперника она опередила более чем на 30 тысяч голосов.

Организаторы отдельно подчеркнули, что опрос не является выборами, референдумом или официальным социологическим исследованием. Поэтому его результаты не позволяют судить о реальном электоральном рейтинге возможных кандидатов по всей Ливии.

На фоне гибели её брата Сейфа аль-Ислама Каддафи несколько объединений сторонников прежней власти призвали Аишу возглавить их политическое движение. В частности, о поддержке заявили организация «Женщины Феццана» и связанное с Сейфом аль-Исламом «Народное национальное движение».

Член Высшего совета племён Ашраф Абдель Фаттах заявил Al Hadath, что часть сторонников прежнего режима считает Аишу наиболее подходящей фигурой для руководства движением. При этом окончательное решение о возможном возвращении в активную политику остаётся за самой дочерью Каддафи.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году Аиша покинула Ливию. Сначала она находилась в Алжире, а затем переехала в Оман, где получила политическое убежище.

Ранее Life.ru сообщал, что сына Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама убили в его доме в Ливии. Он долгие годы оставался одной из самых заметных фигур среди сторонников прежней власти и рассматривался как потенциальный участник президентской гонки. После его гибели вопрос о том, кто возглавит это политическое крыло, вновь оказался в центре внимания.