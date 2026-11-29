Дочь советского дипломата Виктора Белецкого Валерию Кузмину оправдали по делу об убийстве матери Риммы Белецкой и двух младших братьев. Об этом сообщает Пятым канал со ссылкой на участника судебного процесса.

Римма Белецкая и двое её сыновей исчезли в мае 2013 года. В ходе расследования в квартире женщины обнаружили следы крови. Валерия несколько раз давала показания против супруга, однако впоследствии отказывалась от своих слов. Ранее Life.ru сообщал о передаче уголовного дела в суд. По версии следствия, преступление могло быть связано с наследством. Виктор Белецкий в 1982–1985 годах занимал должность посла СССР в Нидерландах.