Дочь советского дипломата оправдали по делу об убийстве матери и братьев
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Дочь советского дипломата Виктора Белецкого Валерию Кузмину оправдали по делу об убийстве матери Риммы Белецкой и двух младших братьев. Об этом сообщает Пятым канал со ссылкой на участника судебного процесса.
По информации телеканала, присяжные признали мужа женщины Александра Кузмина частично виновным. По каким именно эпизодам, не уточняется. Суду ещё предстоит вынести приговор.
Римма Белецкая и двое её сыновей исчезли в мае 2013 года. В ходе расследования в квартире женщины обнаружили следы крови. Валерия несколько раз давала показания против супруга, однако впоследствии отказывалась от своих слов. Ранее Life.ru сообщал о передаче уголовного дела в суд. По версии следствия, преступление могло быть связано с наследством. Виктор Белецкий в 1982–1985 годах занимал должность посла СССР в Нидерландах.
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