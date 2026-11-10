Самарский областной суд продлил до 12 февраля 2027 года срок содержания под стражей Екатерины Тарховой. Её обвиняют в убийстве дедушки, бывшего мэра Самары Виктора Тархова, и бабушки Натальи Тарховой. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

До той же даты суд продлил домашний арест второй подсудимой, Таисии Киселёвой. Ей вменяют кражу автомобиля Натальи Тарховой. Киселёва вину отрицает.

Екатерина Тархова полностью признала вину в убийстве. С обвинением в надругательстве над телами она не согласилась, а вину по части эпизодов, связанных с хищением имущества и мошенничеством, признала.