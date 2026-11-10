Суд оставил внучку экс-мэра Самары Тархова в СИЗО до 12 февраля
Екатерина Тархова. Обложка © пресс-служба Самарского областного суда
Самарский областной суд продлил до 12 февраля 2027 года срок содержания под стражей Екатерины Тарховой. Её обвиняют в убийстве дедушки, бывшего мэра Самары Виктора Тархова, и бабушки Натальи Тарховой. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
До той же даты суд продлил домашний арест второй подсудимой, Таисии Киселёвой. Ей вменяют кражу автомобиля Натальи Тарховой. Киселёва вину отрицает.
Екатерина Тархова полностью признала вину в убийстве. С обвинением в надругательстве над телами она не согласилась, а вину по части эпизодов, связанных с хищением имущества и мошенничеством, признала.
По версии следствия, Тархова и Дмитрий Метревели травили супругов целый месяц. С декабря 2024 года она регулярно навещала дедушку и бабушку, каждый раз добавляя им в пищу яд. Екатерина призналась, что убитых расчленила и вынесла останки на свалку. Дело внучки об убийстве родных было передано в суд в мае 2026-го. Оно содержит 20 эпизодов. Следствие считает, что их действиями руководила Светлана Метревели.
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