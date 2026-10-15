«Я очень сильно раскаиваюсь»: Внучка убитого экс-мэра Самары неожиданно изменила позицию в суде

Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве собственного дедушки — бывшего мэра Самары Виктора Тархова — и его супруги Натальи, заявила о раскаянии. При этом девушка подчеркнула, что считает себя виновной лишь частично и никогда не собиралась убивать родственников. Заседание проходит в Самарском областном суде.

«Я считаю себя виновной частично. Я очень сильно раскаиваюсь. Мне тяжело осознавать, что я стала заложником этой ситуации, я никого никогда не хотела убивать, ни с кем не договаривалась, у меня никогда таких мыслей не было», — сказала Тархова, отвечая на вопрос адвоката.

Заявление прозвучало 15 октября во время допроса подсудимой. Екатерина уже завершила свободный рассказ об обстоятельствах дела и перешла к ответам на вопросы защиты, прокурора и суда.

Всего двумя днями ранее Екатерина Тархова придерживалась другой позиции. Как сообщал Life.ru 13 октября, обвиняемая заявила суду, что не раскаивается и не признаёт вину. По её словам, неизвестные могли опаивать её веществами, влияющими на поведение. На том же заседании Тархова попросила рассмотреть возможность её отправки в зону СВО, чтобы загладить вину.

По версии следствия, с ноября 2024 года по январь 2025-го Екатерина вместе с сообщниками участвовала в убийстве пожилых родственников ради завладения их имуществом. Следователи считают, что супругов отравили, а затем избавились от тел. Также фигурантам вменяют преступления, связанные с хищением имущества и подделкой документов.