Тархова заявила о тёплых отношениях с убитыми бабушкой и дедушкой

Екатерина Тархова, которую судят за убийство бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, заявила, что хорошо относилась к своим родственникам. Об этом она рассказала на заседании Самарского областного суда 15 октября, передаёт ИС «Вести».

По словам обвиняемой, в семье сохранялись добрые отношения, хотя полностью избежать разногласий не удавалось. В частности, бабушка и дедушка высказывали претензии по поводу её бывшего супруга.

«Я хорошо относилась к своей семье... С бабушкой и дедушкой у нас были достаточно нормальные, тёплые отношения», — сказала Тархова.

О гибели пожилой пары стало известно в феврале 2025 года. Следствие установило, что супругов отравили, после чего их тела заморозили, расчленили и выбросили. Весной того же года внучка призналась в расправе над родственниками.

На предыдущем слушании подсудимая рассказала о предполагаемых угрозах со стороны семьи Метревели. По её утверждению, эти люди стремились завладеть имуществом бывшего градоначальника и руководили происходящим. Тархова заявила, что получила из Грузии неизвестную жидкость, которой на протяжении двух с половиной недель травила близких.

Ранее Екатерина Тархова попросила суд отправить её в зону СВО. На заседании 13 октября обвиняемая также отказалась признавать свою вину и заявила, что её могли опаивать неизвестным веществом, повлиявшим на её поведение.