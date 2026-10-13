Внучка убитого экс-мэра Самары Тархова попросилась на СВО

Екатерина Тархова, внучка бывшего мэра Самары, обвиняемая в убийстве своих бабушки и дедушки, обратилась к суду с просьбой отправить её в зону специальной военной операции. Информацию RT подтвердил источник из зала суда.

На заседании подсудимая заявила, что не раскаивается в содеянном и не признаёт свою вину, утверждая, что её опаивали неизвестным веществом, которое могло повлиять на поведение и восприятие реальности.

А ранее в Самарском областном суде огласили новые материалы дела, среди которых фигурировали куклы с фотографиями супругов Тарховых и записи с обрядами. Кроме того, в суде исследовали результаты экспертиз биологических следов, обнаруженных в квартире. Для ряда образцов эксперты установили совпадение с ДНК Виктора Тархова с вероятностью 99,9%.

Напомним, что Тархову обвиняют в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги Натальи в феврале 2025 года. По версии следствия, преступление было совершено ради завладения имуществом родственников.