Внучке экс-мэра Самары Тархова привозили куклу вуду перед убийством

В Самарском областном суде продолжается рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве своего деда — бывшего главы Самары Виктора Тархова — и его супруги Натальи. В ходе очередного заседания стали известны неожиданные обстоятельства, связанные с окружением подсудимой.

Выяснилось, что в конце 2023 года Тарховой была передана кукла вуду. По озвученным в зале суда данным, предмет доставила Таисия Киселева, заявив, что посылка якобы поступила от Нателлы Метревели.

Сама подсудимая ранее заявляла, что на протяжении долгого времени находилась под тяжелым психологическим прессингом, связав напряженность в семье с авторитарным характером и высоким статусом влиятельного деда. При этом Тархова настаивает, что не имеет отношения к последующему расчленению тел погибших родственников, передаёт ИС «Вести».

Трагедия произошла в начале прошлого года: экс-чиновника и его жену отравили, после чего их останки пытались скрыть. Екатерина признала вину в совершении убийства ещё весной, а проведенная судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что в момент преступления фигурантка полностью отдавала отчёт своим действиям и была психически здорова.

Как ранее сообщал Life.ru, при обыске в квартире внучки нашли куклу вуду с фотографией Натальи Тарховой — её руки были перетянуты чёрными нитями. В деле фигурировала и похожая кукла со снимком Виктора Тархова. Кроме того, у обвиняемой обнаружили записи обрядов и заговор на получение 12 миллионов рублей.