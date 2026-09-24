«От бога отрекаюсь»: В деле внучки экс-мэра Самары всплыли куклы вуду и заговоры

Куклу вуду с фотографией Натальи Тарховой, записи с обрядами и заговор на получение 12 млн рублей обнаружили в квартире внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова, обвиняемой в убийстве бабушки и дедушки. Об этом сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала Самарского областного суда.

Во время заседания прокурор огласил материалы дела и записи, изъятые при обыске. На найденной тряпичной кукле была закреплена фотография Натальи Тарховой, её руки оказались перетянуты чёрными нитями. В материалах дела также фигурирует аналогичная кукла с фотографией Виктора Тархова.

В одной из записей, датированной маем 2024 года, автор просил, чтобы Наталья слушалась только его и передала 12 млн рублей. Среди обнаруженных текстов была и фраза с отречением от Бога.

«От бога отрекаюсь — к самому чёрту прирекаюсь», — гласит одна из надписей.

Также в суде исследовали результаты экспертиз биологических следов, найденных в квартире. Для ряда обнаруженных фрагментов экспертиза установила совпадение с ДНК Виктора Тархова с вероятностью 99,9%.

Екатерину Тархову обвиняют в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги Натальи в феврале 2025 года. По версии следствия, преступление было совершено ради завладения имуществом родственников. Дело рассматривает Самарский областной суд. Ей предъявили восемь обвинений, в том числе в двойном убийстве, надругательстве над телами умерших, краже, мошенничестве и подделке документов.