Что делала внучка экс-мэра Тархова сразу после его убийства: свидетель раскрыл детали в суде

Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Екатерина Бельская вывозила мебель из квартиры родственников, объясняя соседу, что они уехали на лечение в Москву. Об этом сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.

Сосед Тарховых рассказал, что встретил Бельскую в январе 2025 года и поинтересовался, почему Натальи Тарховой не было на рождественской службе. По его словам, раньше они практически каждые выходные виделись в церкви.

«Я задал вопрос, почему бабушки не было на рождественской службе. Мы с ней встречались практически каждый выходной в церкви. Катя ответила, что бабушка с дедушкой уехали подлечиться в Москву», — рассказал свидетель.

Уже на следующий день мужчина вновь увидел Бельскую во дворе. Рядом стояла «Газель», в которую грузили итальянскую мебель из квартиры Тарховых.

На вопросы соседа девушка, по его словам, ответила, что в жилье собираются делать ремонт. Часть обстановки якобы пришла в негодность после потопа, поэтому её решили вывезти.

Екатерина Бельская сейчас проходит обвиняемой по делу об убийстве своих дедушки и бабушки.

Ранее Life.ru рассказывал, что Екатерина Тархова пыталась с помощью искусственного интеллекта имитировать голоса погибших родственников. Таким способом она якобы хотела создать у близких впечатление, что Виктор и Наталья Тарховы всё ещё живы. Эта версия прозвучала уже в ходе судебного процесса по громкому уголовному делу.