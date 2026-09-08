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Опубликовано 8 сентября, 11:21

Голоса с того света: Внучка, убившая экс-мэра Самары, пыталась обмануть родных с помощью ИИ

RT: Внучка экс-мэра Самары пыталась сгенерировать голоса убитых родных

Екатерина Тархова. Обложка © Telegram / SHOT

Екатерина Тархова. Обложка © Telegram / SHOT

Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, после их смерти пыталась с помощью искусственного интеллекта имитировать голоса родственников. Об этом RT сообщил источник в суде.

По данным телеканала, таким образом Тархова хотела создать впечатление, что её бабушка и дедушка по-прежнему живы. Для работы с нейросетями она привлекла Виктора Беланова, который называет себя «куратором креативных нейросетей».

На заседании Беланов рассказал, что помогал генерировать от лица Тарховых поздравления и аудиосообщения. В некоторых из них якобы Виктор Тархов и его жена сообщали о проблемах со здоровьем.

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Напомним, о жестоком убийстве супругов Тарховых стало известно 5 февраля 2025 года. В тот же день задержали их внучку Екатерину, которую заподозрили в расправе из-за 145 миллионов рублей. На допросе она призналась, что вынесла останки родственников на свалку. По версии следствия, отравление пожилой пары продолжалось больше недели. Предположительно, с декабря 2024 года Тархова регулярно навещала бабушку и дедушку и подмешивала им в еду ядовитые вещества.

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Юрий Лысенко
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