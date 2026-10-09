Дочь выжила, родителей не спасли: Тело россиянки опознали после кораблекрушения на Кипре

Тело россиянки Юлии Озджан, пропавшей после крушения пассажирского парома FiloJet у побережья Северного Кипра, официально опознано. Личность погибшей установили судебно-медицинские эксперты. Об этом сообщили в посольстве России в Никосии.

По информации местных властей, идентификация проводилась с помощью анализа ДНК. Помимо россиянки, специалистам удалось установить личности ещё двух погибших. Среди них оказался супруг Юлии — гражданин Турции Айхан Озджан, который также числился пропавшим после катастрофы.

Супруги находились на борту вместе со своей восьмилетней дочерью Милой. Девочку удалось спасти. После кораблекрушения ребёнка доставили в военный госпиталь Кирении, а затем передали родственникам в Турции. Российские дипломаты поддерживали связь с семьёй и следили за состоянием девочки.

Трагедия произошла 30 августа. Паром FiloJet направлялся из Кирении в турецкий порт Ташуджу, однако вскоре после выхода в море начал набирать воду, перевернулся и затонул. На борту находились 267 человек, из которых 239 удалось спасти.

По последним опубликованным данным, число погибших достигло 27 человек. Поиски последнего пропавшего пассажира продолжаются. Причины кораблекрушения устанавливаются.

Ранее Life.ru рассказывал, что число жертв крушения парома FiloJet у берегов Кипра выросло до 27. Тогда личность Юлии Озджан ещё не была установлена, а спасатели продолжали поисковую операцию.