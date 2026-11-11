Дочери и коллеги по кино: Фоторепортаж Life.ru с церемонии прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Опубликованы фото с прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Церемония прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Фото © Life.ru
В Москве 11 ноября простились с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной. Закрытая церемония прошла в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Кадры прощания — в фоторепортаже Life.ru.
Церемония прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Фото © Life.ru
Церемония прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Фото © Life.ru
Церемония прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Фото © Life.ru
Церемония прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Фото © Life.ru
В храм приехали дочери актрисы от Василия Шукшина — Мария и Ольга. Несмотря на натянутые отношения, в конце церемонии они вышли из храма вместе, чтобы проводить маму в последний пусть. Проститься с Лидией Николаевной пришли артисты Лариса Лужина, Надежда Бабкина, Людмила Зайцева, Александр Панкратов-Чёрный, Сергей Никоненко, Галина Бокашевская, художник Никас Сафронов. На церемонии также были бывший супруг актрисы Михаил Агранович, её двоюродная сестра Татьяна и участники группы «На-На».
Церемония прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Фото © Life.ru
Церемония прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Фото © Life.ru
Церемония прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Фото © Life.ru
Церемония прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Фото © Life.ru
Церемония прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Фото © Life.ru
Церемония прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Фото © Life.ru
Церемония прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Фото © Life.ru
Церемония прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Фото © Life.ru
Старшая дочь актрисы Анастасия Воронина-Франсишку на церемонию не приехала — она живёт в Киеве. Венки прислали президент России Владимир Путин, коллектив «Русская песня», телеведущий Андрей Малахов, бывший супруг актрисы Бари Алибасов.
Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Шукшиным. Актриса умерла 6 ноября в возрасте 88 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Последние недели жизни она провела в больнице, куда её госпитализировали в середине октября.
Церемония прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Фото © Life.ru
Церемония прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Фото © Life.ru
Церемония прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Фото © Life.ru
Церемония прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Фото © Life.ru
Лидия Федосеева родилась в Ленинграде в 1938 году и окончила ВГИК, где училась у Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Одной из первых заметных работ актрисы стала роль студентки Тани в «Сверстницах». В фильмах Василия Шукшина она сыграла Нюру в «Печках-лавочках» и Любу Байкалову в «Калине красной». Среди других известных картин с её участием — «Вам и не снилось…» и «Не покидай…». В 1984 году ей присвоили звание народной артистки РСФСР.
Актриса пять раз выходила замуж. От первого брака, с актёром Вячеславом Ворониным, у неё родилась дочь Анастасия. Со вторым супругом, писателем, актёром и режиссёром Василием Шукшиным, она воспитывала двух дочерей — Марию и Ольгу. После смерти Шукшина в 1974 году актриса сохранила двойную фамилию. Позднее её супругами были кинооператор Михаил Агранович, польский художник Марек Межевский и музыкальный продюсер Бари Алибасов.