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Опубликовано 28 сентября, 20:50

«Додо пицца» сообщила о кибератаке на свою IT-систему

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

IT-система «Додо пицца» подверглась кибератаке, в результате которой часть клиентских данных могла оказаться в доступе злоумышленников. Об атаке сообщила пресс-служба компании.

Речь идёт об именах, адресах, адресах электронной почты, номерах телефонов, датах рождения и информации о составе заказов. При этом в компании подчеркнули, что платёжные данные не хранятся в их системе и не пострадали.

«Додо пицца» уже уведомила Роскомнадзор о произошедшем. Доступ злоумышленников к системе заблокирован. Проводится внутренняя проверка.

Компания также предупредила, что пользователей может автоматически разлогинить из аккаунтов. Там подчеркнули, что это связано с дополнительными мерами защиты.

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Ранее «Додо Пицца» столкнулась с недовольством клиентов. Покупатели жалуются на расхождение между заявленным и фактическим весом блюд. Об одном из последних случаев в Вологде рассказал местный клиент сети.

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Артём Гапоненко
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