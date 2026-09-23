Покупатели масово жалуются на недовес в блюдах «Додо Пиццы»

Покупатели жалуются на расхождение между заявленным и фактическим весом блюд из «Додо Пиццы». Об одном из последних случаев в Вологде рассказал SHOT ПРОВЕРКЕ местный клиент сети.

Мужчина заказал пасту «Карбонара» в заведении на улице Маршала Конева. На упаковке была указана масса 290 граммов, однако домашние весы показали лишь 228. Таким образом, порция оказалась легче на 62 грамма.

После публикации представители сети попросили номер заказа, чтобы разобраться, как готовили блюдо. Клиенту также предоставили промокод на скидку 30%. Сам он утверждает, что сталкивается с подобным не впервые, а после обращений ему либо возвращали деньги, либо предлагали компенсацию.

Похожие претензии появляются и у других посетителей. Один из покупателей заявил, что пицца при заявленных 580 граммах весила 511 даже вместе с коробкой. В других отзывах пользователи обращали внимание на ту же проблему с салатами и выпечкой.

Ранее Life.ru сообщал о проверке готовой еды после жалобы покупателя на шаурму из «Вкусвилла». После обращения специалисты Роспотребнадзора провели контрольную закупку и выявили нарушения в образце продукции.