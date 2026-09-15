Роспотребнадзор нашёл кишечную палочку в шаурме «Вкусвилла»

Москвич попал в больницу после шаурмы из «Вкусвилла» с рваной говядиной и горчичным соусом. После обеда у него появились озноб, диарея и высокая температура, а врачи диагностировали бактериальный гастроэнтерит.

Как сообщает Mash, мужчина купил блюдо за 350 рублей в магазине в Малом Палашевском переулке. Из-за болезни ему пришлось провести на больничном пять дней. После обращения специалисты Роспотребнадзора провели контрольную закупку такой же шаурмы и обнаружили в ней бактерии группы кишечной палочки.

Проблемы с этим блюдом покупатели отмечали и раньше. В отзывах жаловались на куски кожи и большое количество жира внутри, кислый вкус соуса, волосы в мясе и подозрительный запах. Некоторые посетители также писали о появлении рвотных позывов после еды.

Изготовителем шаурмы указано ООО «Кейтеринг Технолоджи». По данным Mash, год назад после продукции этой фабрики-кухни двое москвичей заразились сальмонеллёзом. Тогда на производстве обнаружили 139 килограммов просроченных продуктов, нарушения санитарных норм и неисправности оборудования. Предприятие закрывали на 60 суток.

Кроме того, в 2024 году Роскачество уже находило в шаурме «Вкусвилла» бактерии E. coli — кишечную палочку. Теперь специалисты намерены проверить сеть на соблюдение санитарных требований и технических регламентов.

По итогам проверки «Вкусвиллу» может грозить административная ответственность. Размер штрафа составляет от 300 до 600 тысяч рублей, также возможно приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кишечная палочка может попасть в продукты при нарушении санитарных правил — например, из-за грязных рук, загрязнённой воды, контакта с сырым мясом или фаршем, а также использования некачественного сырья и нарушения условий производства.

Во «ВкусВилле» нам заявили, что сразу после получения информации от Роспотребнадзора провели внутреннюю проверку. На дату получения обращения срок годности партии уже истёк, и продукции уже не было в реализации, поэтому компания провела дополнительные лабораторные исследования других партий этого блюда. Утверждается, что в них не выявили отклонений по микробиологическим показателям. Но чтобы исключить риски, «ВкусВилл» проведет дополнительный аудит поставщика — ООО «Кейтеринг Технолоджи».

Ранее специалисты проверили шесть блюд из «Столовой №1» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге и выявили нарушения в пяти образцах. В картофельном пюре с куриной котлетой уровень микробного загрязнения превысил норму в 120 раз, а в блюде и скумбрии под соусом терияки обнаружили кишечную палочку.