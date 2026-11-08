Газовые хранилища Германии в первую неделю ноября впервые оказались заполнены менее чем на 60%. У страны крупнейшие мощности хранения в ЕС.

По расчётам компании на основе данных Gas Infrastructure Europe, 6 ноября из европейских хранилищ извлекли на 83 млн кубометров больше, чем в прежний рекорд для этой календарной даты. Разница составила 23,9%.

С конца октября, по данным «Газпрома», максимумы для соответствующих дат фиксировали уже семь раз. Компания связывает серию с похолоданием и предупреждает, что при быстром расходовании запасов будет сложнее обеспечить потребителей топливом зимой.

На начало сезона отбора, 28 октября, хранилища были заполнены на 74,9%, по подсчётам «Газпрома». В компании назвали этот уровень самым низким для начала сезона за период наблюдений.

Ограничения ЕС на поставки российского газа по краткосрочным договорам уже действуют. Для долгосрочных контрактов на СПГ запрет вступит в силу 1 января 2027 года. Для трубопроводного газа установлен срок 30 сентября 2027 года с возможной отсрочкой до 1 ноября, если Еврокомиссия выявит риск недозаполнения хранилищ.

Международное энергетическое агентство оценило запасы газа в ЕС на старте отопительного сезона как самые низкие с 2013 года. По оценке МЭА, с меньшими резервами Европе будет сложнее компенсировать перебои с поставками, особенно при затяжных холодах.