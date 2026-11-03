Газовые хранилища Евросоюза заполнены лишь на 75% — это самый низкий показатель с 2013 года. Недостаточные запасы топлива перед началом зимы могут усилить напряжённость на мировом энергетическом рынке. Об этом сообщает итальянская газета Il Sole 24 Ore со ссылкой на доклад Международного энергетического агентства (МЭА).

К концу октября уровень заполненности европейских хранилищ оказался ниже отметки в 80%. По оценке экспертов, такая ситуация повышает риски для прохождения отопительного сезона, особенно в случае продолжительных холодов.

Одной из причин сокращения запасов стала напряжённая обстановка вокруг Ормузского пролива. Перебои с судоходством привели к осложнениям в поставках газа и росту цен на топливо.

При этом европейские импортёры рассчитывали на снижение стоимости газа летом, однако ситуация на энергетическом рынке не позволила реализовать эти ожидания.

Положение в отдельных странах ЕС заметно различается. Так, в Италии заявляют о заполнении подземных хранилищ на 95%, тогда как во многих других государствах уровень запасов остаётся значительно ниже. По оценке МЭА, недостаточные резервы могут сделать европейский энергетический рынок более уязвимым к новым перебоям в поставках и дальнейшему подорожанию газа.

Ранее Life.ru сообщал, что Европа подошла к зиме с рекордно низкими запасами газа. По данным Gas Infrastructure Europe, к началу ноября европейские газохранилища были заполнены на 74,62% против 82,8% годом ранее. Особенно низкие показатели зафиксировали в Германии и Нидерландах, тогда как Италия и Польша накопили значительно больше топлива.