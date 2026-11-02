Евросоюз подошёл к зиме с рекордно низкими запасами природного газа за всю историю наблюдений с 2011 года. Несмотря на ускоренную закачку топлива в октябре, европейские страны так и не смогли заполнить подземные хранилища даже на 80%. К началу ноября показатель остановился на отметке 74,62%, свидетельствует Gas Infrastructure Europe (GIE).

Для сравнения, год назад европейские газохранилища были заполнены на 82,8%. Сейчас показатель оказался на 15,22 процентного пункта ниже среднего значения для конца октября за последние пять лет. Таким образом, ЕС вступил в отопительный сезон с существенно меньшим запасом прочности.

Ситуацию не спасла даже относительно тёплая погода в октябре. Европейские страны пытались использовать последние недели перед наступлением холодов для активного пополнения резервов. За месяц в хранилища закачали 5,6 миллиарда кубометров газа — максимальный объём для октября за четыре года.

Одновременно европейцы сократили расходование топлива из подземных резервуаров. Отбор газа в октябре снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,5 миллиарда кубометров. Однако даже такие меры не позволили приблизиться к привычным показателям начала зимы.

При этом положение в отдельных странах заметно различается. В Германии, крупнейшей экономике Евросоюза, газохранилища заполнены лишь на 61%. В Нидерландах показатель составляет около 66%, тогда как Италия накопила более 91%, а Польша — около 99% от вместимости своих резервуаров.

Действующие правила ЕС предусматривают достижение 90-процентной заполненности хранилищ в период с 1 октября по 1 декабря. При неблагоприятных рыночных условиях допускаются отклонения от целевого уровня. Однако нынешние запасы пока значительно уступают даже порогу в 80%.

Недостаток накопленного газа может сделать европейский рынок особенно чувствительным к продолжительным морозам и перебоям с импортом. Дополнительную нагрузку создают высокие цены на топливо и усилившаяся конкуренция за поставки сжиженного природного газа. При этом низкая заполненность хранилищ сама по себе ещё не означает неизбежного дефицита: многое будет зависеть от температуры зимой, потребления и стабильности внешних поставок.

Ранее Life.ru сообщал, что Европа встретила ноябрь с рекордно низкой заполненностью газовых хранилищ. По данным Gas Infrastructure Europe, к концу октября запасы составляли около 75,1 миллиарда кубометров, или 74,68% от вместимости хранилищ. Особенно сложная ситуация наблюдалась в Германии, где резервы не достигали даже 62%. При этом в Италии хранилища были заполнены более чем на 91%, а в Польше — почти на 100%.