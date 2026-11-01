Европа подошла к ноябрю с рекордно низкой для конца октября заполненностью подземных газохранилищ. Запасы составляют всего 74,68% от их вместимости — такого показателя на эту дату не фиксировали с начала наблюдений в 2011 году. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE), проанализированные РИА «Новости».

В европейских хранилищах находится около 75,1 миллиарда кубометров газа. Для сравнения, в 2021–2025 годах средняя заполненность на аналогичную дату составляла 89,77%. Нынешний уровень оказался ниже сразу на 15,09 процентного пункта.

В течение всего октября показатель оставался на рекордно низких для соответствующих дат значениях. При этом европейские страны уже начали переходить от накопления топлива к его расходованию. По итогам газовых суток 30 октября объём запасов сократился примерно на 90 миллионов кубометров, а заполненность снизилась на 0,09 процентного пункта.

Ситуация в отдельных странах заметно различается. В Германии хранилища заполнены лишь на 61,17%, во Франции — на 86,82%, а в Италии — на 91,05%. В Польше показатель достигает 99,14%.

Ранее GIE предупреждала, что низкий уровень резервов делает европейский газовый рынок более чувствительным к холодам и возможным перебоям с поставками сжиженного природного газа. При этом сама по себе нынешняя заполненность не означает неизбежного дефицита: многое будет зависеть от погоды, потребления и объёмов импорта.

Ранее Life.ru рассказывал о резком подорожании газа в Европе. Средняя октябрьская цена достигла тысячи долларов за тысячу кубометров, а к концу месяца биржевые котировки приблизились к 1200 долларам. Кроме того, вице-премьер РФ Александр Новак предположил, что европейские покупатели стремятся увеличить закупки российского СПГ до вступления в силу новых ограничений.