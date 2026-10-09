ENTSOG: Запасы газа в ЕС могут упасть до 11% к концу зимы

Европейский союз рискует завершить предстоящую зиму с заполненными всего на 11% подземными газохранилищами, если поставки сжиженного природного газа окажутся ограниченными, а трубопроводный импорт из России полностью прекратится. Такой сценарий приводится в зимнем прогнозе Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), с которым ознакомилось РИА «Новости».

При обычной зиме и достаточном притоке СПГ запасы газа к 31 марта 2027 года могут сократиться до 21%. Однако при нехватке сжиженного газа показатель упадёт до 11%. В этом случае европейским странам может потребоваться ограничивать потребление топлива.

Ещё сложнее ситуация может оказаться при сильных холодах. Согласно расчётам, при отсутствии российского трубопроводного газа даже достаточные поставки СПГ не исключают снижения запасов до уровня стратегических резервов.

«В обоих случаях совокупная заполненность подземных хранилищ ЕС снижается до 11%, что соответствует оставшимся стратегическим резервам», — говорится в докладе применительно к сценариям холодной зимы.

При наиболее неблагоприятном сочетании условий — морозах, прекращении поставок из России и ограниченном импорте СПГ — дефицит газа может достичь 15% потребностей Евросоюза. При этом стратегические резервы не предназначены для свободной продажи на рынке и используются для смягчения последствий перебоев с газоснабжением.

На начало октября европейские газохранилища были заполнены на 72%, что на 11 процентных пунктов меньше, чем годом ранее. В ENTSOG предупреждают, что чрезмерное расходование запасов зимой затруднит их пополнение следующим летом, даже если ситуация с поставками СПГ улучшится. По подсчётам РИА «Новости», отказ от российского трубопроводного газа при сохранении текущих рыночных цен может дополнительно обойтись Евросоюзу примерно в восемь миллиардов евро за зимний сезон.

Ранее власти Сербии предупредили Европу, что грядущая зима будет тяжёлой. Исполняющая обязанности министра энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович сравнила ситуацию на европейском энергорынке с кризисом 2022 года. По её словам, стоимость газа превысила 780 евро за тысячу кубометров, а электроэнергии — достигла 180–220 евро за мегаватт-час. Среди причин подорожания она назвала засуху, снижение выработки электростанций и недостаточные запасы газа в европейских хранилищах.