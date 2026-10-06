Газ по €780 и дорогая электроэнергия: В Сербии предупредили Европу о тяжёлой зиме

Ситуация на европейском энергетическом рынке перед началом зимнего сезона стала критической и по уровню цен напоминает кризис 2022 года. Об этом заявила исполняющая обязанности министра горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович на региональном саммите в Белграде.

По её словам, стоимость газа в Европе превысила 780 евро за тысячу кубометров, нефть торгуется примерно по 100 долларов за баррель, а электроэнергия обходится в 180–220 евро за мегаватт-час.

Джедович-Ханданович связала рост цен сразу с несколькими факторами. Среди них засуха, низкий уровень воды в Дунае, сокращение выработки гидро-, тепловых и атомных электростанций, а также недостаточная заполненность европейских газовых хранилищ.

При этом сама Сербия, по словам министра, подготовилась к холодам лучше. В запасах страны находится 707 млн кубометров газа — это рекордный показатель за последние четыре года.