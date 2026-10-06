Газ по €780 и дорогая электроэнергия: В Сербии предупредили Европу о тяжёлой зиме
В Сербии сравнили ситуацию с ценами на энергоносители в Европе с 2022 годом
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Ситуация на европейском энергетическом рынке перед началом зимнего сезона стала критической и по уровню цен напоминает кризис 2022 года. Об этом заявила исполняющая обязанности министра горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович на региональном саммите в Белграде.
По её словам, стоимость газа в Европе превысила 780 евро за тысячу кубометров, нефть торгуется примерно по 100 долларов за баррель, а электроэнергия обходится в 180–220 евро за мегаватт-час.
Джедович-Ханданович связала рост цен сразу с несколькими факторами. Среди них засуха, низкий уровень воды в Дунае, сокращение выработки гидро-, тепловых и атомных электростанций, а также недостаточная заполненность европейских газовых хранилищ.
При этом сама Сербия, по словам министра, подготовилась к холодам лучше. В запасах страны находится 707 млн кубометров газа — это рекордный показатель за последние четыре года.
Ранее Life.ru писал, что Европа подходит к зиме с заполненными лишь примерно на 72% газовыми хранилищами. На фоне сокращения предложения СПГ европейскому рынку может потребоваться жёстче конкурировать за поставки с Азией. Кроме того, Life.ru сообщал, что стоимость газа в Европе уже достигала уровней энергетического кризиса 2022 года. В «Газпроме» тогда предупреждали, что низкие запасы делают рынок особенно чувствительным к росту спроса и перебоям импорта.
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