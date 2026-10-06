МИД РФ предупредил Армению о риске лишиться льготной цены на газ

Армения может лишиться льготной цены на российский газ, если Ереван пересмотрит союзнический характер отношений с Москвой. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

Сейчас Россия обеспечивает до 85% потребляемого республикой газа — примерно 2,2–2,7 млрд кубометров в год. Топливо поставляется без экспортных пошлин по фиксированной цене $177,5 за тысячу кубометров. Кроме того, беспошлинно в Армению поступают российские нефтепродукты.

«Если армянские власти в рамках «диверсификации» внешней политики хотят этот статус пересмотреть — это их право. Но тогда придётся также отказаться от преференций, которые Москва предоставляет только своим союзникам», — подчеркнул Калугин.

Дипломат отметил, что Россия не возражает против закупок Арменией газа у других поставщиков — такая возможность предусмотрена двусторонним соглашением от 2013 года. Однако, по его словам, Еревану необходимо учитывать стоимость альтернативы российскому топливу.

Летом глава Минэкономразвития Максим Решетников сравнивал действующую для Армении цену в $177,5 с европейскими котировками, превышавшими $600 за тысячу кубометров. Разницу он оценивал примерно в $1 млрд ежегодно и называл такую систему субсидированием.

Ещё в мае Москва предупредила Ереван, что дальнейшее движение в сторону членства в Евросоюзе может привести к приостановке или отмене соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов.

Ранее Life.ru сообщал, что Армения начала подготовку к подаче официальной заявки на вступление в Евросоюз. Премьер Никол Пашинян тогда заявил, что этот процесс потребует большой подготовительной работы. При этом республика продолжает оставаться членом ЕАЭС, а Москва неоднократно указывала на возможные экономические последствия смены интеграционного курса.