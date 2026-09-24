Песков ответил на слова Пашиняна об «армянском стуле»

Россия с уважением относится к суверенным правам Армении, однако сближение Еревана с другими интеграционными стандартами не должно вступать в противоречие с правилами ЕАЭС. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова премьера республики Никола Пашиняна об «армянском стуле».

Представитель Кремля напомнил, что Армения остаётся участницей евразийского интеграционного процесса. По его словам, постепенная переориентация республики на другие стандарты в различных сферах не будет соответствовать нормам ЕАЭС. Песков пояснил, что именно это российская сторона имеет в виду, когда говорит о необходимости выбора. Членство одной из стран в объединении, по его словам, не должно противоречить его правилам, нормативам и принципам.

«Мы с уважением относимся ко всем суверенным правам Армении. Но вместе с тем Армения является участницей интеграционного процесса, и постепенная переориентация на иные стандарты не будет коррелироваться со стандартами ЕАЭС в самых различных областях», — сказа Песков.

Ранее Life.ru писал, что Пашинян не увидел противоречий между членством Армении в ЕАЭС и курсом на вступление в Евросоюз. На встрече с Владимиром Путиным премьер заявлял, что Ереван изучил свои договорные обязательства и не считает уже принятые шаги на пути к ЕС их нарушением.