Пашинян заявил об отсутствии противоречий между ЕАЭС и курсом на ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не видит противоречий между участием страны в Евразийском экономическом союзе и планами начать процесс вступления в Европейский союз. Об этом он сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке.

По словам Пашиняна, армянские власти изучили договорные обязательства страны перед Россией и ЕАЭС и не обнаружили нарушений после принятия закона о начале процедуры вступления в ЕС.

Премьер отметил, что в Армении ранее активно обсуждался вопрос соответствия европейского курса обязательствам республики в рамках евразийской интеграции.

Также Путин в ходе встречи с Пашиняном призвал Армению поскорее определиться между ЕАЭС и ЕС. Российский лидер также предложил учитывать мнение граждан республики и провести обсуждение с населением.