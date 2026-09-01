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Опубликовано 1 сентября, 17:54

Пашинян заявил об отсутствии противоречий между ЕАЭС и курсом на ЕС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не видит противоречий между участием страны в Евразийском экономическом союзе и планами начать процесс вступления в Европейский союз. Об этом он сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке.

По словам Пашиняна, армянские власти изучили договорные обязательства страны перед Россией и ЕАЭС и не обнаружили нарушений после принятия закона о начале процедуры вступления в ЕС.

Премьер отметил, что в Армении ранее активно обсуждался вопрос соответствия европейского курса обязательствам республики в рамках евразийской интеграции.

Встреча Путина и Пашиняна в Бишкеке завершилась спустя час
Встреча Путина и Пашиняна в Бишкеке завершилась спустя час

Также Путин в ходе встречи с Пашиняном призвал Армению поскорее определиться между ЕАЭС и ЕС. Российский лидер также предложил учитывать мнение граждан республики и провести обсуждение с населением.

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Наталья Демьянова
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