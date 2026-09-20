Пашинян назвал Россию лучшим партнёром для расширения метро Еревана

Россия может стать лучшим партнёром Армении при строительстве новых станций ереванского метро. Об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил в интервью Boon TV.

В первую очередь речь идёт о станции «Ачапняк». По словам главы правительства, проведённый анализ показал, что Еревану понадобится содействие Москвы для реализации проекта.

Пашинян объяснил это параметрами, по которым проектировался и ранее строился метрополитен. Российское участие, считает премьер, позволит продолжить развитие подземки с меньшим количеством сложностей.

«Как минимум нам удастся сделать это с наименьшими трудностями совместно с Россией. А то, что будут трудности, — в этом нет сомнений», — сказал Пашинян.

Таким образом, сотрудничество с РФ армянские власти рассматривают не только при строительстве самой станции «Ачапняк», но и для дальнейшего расширения ереванского метро.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия и Армения продолжат прорабатывать вопросы торгово-экономического сотрудничества. По словам Дмитрия Пескова, конкретные направления взаимодействия были обозначены на переговорах Владимира Путина и Никола Пашиняна в Бишкеке.