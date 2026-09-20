Пашинян назвал Россию лучшим партнёром для расширения метро Еревана
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Россия может стать лучшим партнёром Армении при строительстве новых станций ереванского метро. Об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил в интервью Boon TV.
В первую очередь речь идёт о станции «Ачапняк». По словам главы правительства, проведённый анализ показал, что Еревану понадобится содействие Москвы для реализации проекта.
Пашинян объяснил это параметрами, по которым проектировался и ранее строился метрополитен. Российское участие, считает премьер, позволит продолжить развитие подземки с меньшим количеством сложностей.
«Как минимум нам удастся сделать это с наименьшими трудностями совместно с Россией. А то, что будут трудности, — в этом нет сомнений», — сказал Пашинян.
Таким образом, сотрудничество с РФ армянские власти рассматривают не только при строительстве самой станции «Ачапняк», но и для дальнейшего расширения ереванского метро.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия и Армения продолжат прорабатывать вопросы торгово-экономического сотрудничества. По словам Дмитрия Пескова, конкретные направления взаимодействия были обозначены на переговорах Владимира Путина и Никола Пашиняна в Бишкеке.
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