Песков: Россия и Армения проработают вопросы торговли

Профильные ведомства России и Армении проработают конкретные вопросы торгово-экономического сотрудничества, которые Владимир Путин и Никол Пашинян обозначили во время переговоров в Бишкеке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В ходе встречи с Пашиняном, которая имела место в Бишкеке, — это очень важная встреча, она была весьма содержательная, — были обозначены некоторые конкретные моменты, связанные с двусторонним торгово-экономическим сотрудничеством», — рассказал представитель Кремля.

По его словам, дальнейшей проработкой поднятых вопросов займутся соответствующие российские и армянские ведомства.

Путин и Пашинян встретились 1 сентября на полях саммита ШОС в Бишкеке. Переговоры продолжались около часа, причём значительная часть беседы прошла в закрытом формате. Во время открытой части встречи стороны в том числе обсуждали экономическое сотрудничество и дальнейший интеграционный курс Армении. Путин отмечал, что за десять лет участия республики в евразийских интеграционных процессах её ВВП вырос почти втрое, а экспорт в страны ЕАЭС — в десять раз.

Также по итогам переговоров Пашинян заявил о договорённости с Путиным провести «инвентаризацию» российско-армянских отношений. По словам армянского премьера, стороны намерены проанализировать направления сотрудничества и определить позиции, по которым их подходы совпадают или расходятся.