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Опубликовано 3 сентября, 09:15

«Инвентаризация» отношений: Пашинян рассказал о договорённости с Путиным

Пашинян заявил о договорённости с Путиным провести «инвентаризацию» отношений

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке стороны договорились провести «инвентаризацию» армяно-российских отношений.

По словам Пашиняна, речь идёт о подробном анализе взаимодействия двух стран, чтобы определить совпадающие и расходящиеся позиции.

«Мы должны инвентаризировать армяно-российские отношения, чтобы понять, что это означает на практике», — сказал армянский премьер журналистам.

Он пояснил, что стороны намерены отдельно рассмотреть направления, по которым у них складывается одинаковое восприятие, а также вопросы, где позиции отличаются или остаются неоднозначными.

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Ранее Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву для детального обсуждения двусторонних отношений с участием профильных специалистов. Одной из тем станет развитие железнодорожной инфраструктуры: президент отметил, что объём российских инвестиций будет зависеть от перспектив грузопотока.

Напомним, на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая продлилась около часа и прошла в основном в закрытом формате. Главной темой переговоров стал внешнеэкономический курс Армении на фоне её стремления к евроинтеграции: Путин заявил, что начало процедуры вступления в ЕС фактически означает выход из ЕАЭС, и призвал провести референдум для определения позиции граждан, в то время как Пашинян настаивал на том, что пока не видит юридических противоречий между этими курсами. Несмотря на расхождения, стороны подтвердили важность двусторонних отношений и договорились продолжить диалог в Москве во время предстоящего визита армянского премьера.

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Дарья Денисова
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