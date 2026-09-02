Политолог объяснил, почему Пашинян не спешит объявлять решение по участию в ЕАЭС
Политолог Дудчак: Пашинян может на полгода растянуть принятие решения по ЕАЭС
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян может ещё несколько месяцев откладывать окончательное решение по вопросу участия страны в ЕАЭС. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак.
По словам эксперта, армянский премьер уже обозначил своё стремление к сближению с Евросоюзом, однако не торопится официально объявлять дальнейшие шаги. Дудчак считает, что затягивание вопроса выглядит как попытка отложить неизбежное решение.
«Пашинян способен тянуть с окончательным принятием и озвучиванием решения и полгода. Он абсолютно откровенно говорит, что всё равно курс его страны не меняется, несмотря на настоятельные просьбы определиться», — сказал политолог.
Он также заявил, что возможный выход из ЕАЭС может привести для Армении к экономическим последствиям. По мнению Дудчака, рост стоимости энергоносителей станет одним из факторов давления на экономику страны, а европейские партнёры не будут компенсировать эти расходы.
Кроме того, эксперт сравнил нынешний внешнеполитический курс Еревана с ситуацией на Украине. По его мнению, подобный путь может создать серьёзные риски для будущего Армении и её граждан.
Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что членство Армении в ЕАЭС даёт стране значительные экономические преимущества. В качестве примера он привёл разницу в ценах на газ и отметил доступ к общему рынку и другим возможностям внутри союза.
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