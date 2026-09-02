Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 08:52

Политолог объяснил, почему Пашинян не спешит объявлять решение по участию в ЕАЭС

Политолог Дудчак: Пашинян может на полгода растянуть принятие решения по ЕАЭС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может ещё несколько месяцев откладывать окончательное решение по вопросу участия страны в ЕАЭС. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак.

По словам эксперта, армянский премьер уже обозначил своё стремление к сближению с Евросоюзом, однако не торопится официально объявлять дальнейшие шаги. Дудчак считает, что затягивание вопроса выглядит как попытка отложить неизбежное решение.

«Пашинян способен тянуть с окончательным принятием и озвучиванием решения и полгода. Он абсолютно откровенно говорит, что всё равно курс его страны не меняется, несмотря на настоятельные просьбы определиться», — сказал политолог.

Он также заявил, что возможный выход из ЕАЭС может привести для Армении к экономическим последствиям. По мнению Дудчака, рост стоимости энергоносителей станет одним из факторов давления на экономику страны, а европейские партнёры не будут компенсировать эти расходы.

Кроме того, эксперт сравнил нынешний внешнеполитический курс Еревана с ситуацией на Украине. По его мнению, подобный путь может создать серьёзные риски для будущего Армении и её граждан.

Путин сообщил, что Россия и Армения договорились вести диалог в спокойном режиме
Путин сообщил, что Россия и Армения договорились вести диалог в спокойном режиме

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что членство Армении в ЕАЭС даёт стране значительные экономические преимущества. В качестве примера он привёл разницу в ценах на газ и отметил доступ к общему рынку и другим возможностям внутри союза.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Армения
  • Никол Пашинян
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar