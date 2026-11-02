Вашингтон нашёл способ вернуть российский газ на европейский рынок: американские власти продвигают идею возобновления поставок по трубопроводам, проходящим через Украину. Причём продавать топливо предполагается через американского посредника, чтобы обойти действующие европейские ограничения. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников.

По информации издания, соответствующую инициативу обсуждали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер во время сентябрьских поездок в Москву и Киев. Американская сторона рассматривает возвращение российского газа как один из возможных элементов договорённостей об энергетическом перемирии между Москвой и Киевом.

В Вашингтоне рассчитывают, что возобновление поставок поможет европейским государствам справиться с ростом цен на энергоносители перед наступлением зимы. Кроме того, транзит через украинскую территорию позволил бы Киеву получать дополнительные доходы за прокачку топлива.

При этом американские переговорщики предложили особую схему расчётов. Согласно ей, деньги от реализации российского газа планируется направлять на специальный эскроу-счёт в юрисдикции третьей стороны. Такой механизм, по замыслу Вашингтона, должен ограничить возможность использования этих средств для финансирования боевых действий.

Однако инициатива сталкивается с серьёзными политическими препятствиями. Европейские страны ранее взяли курс на полный отказ от российского газа, а действующее законодательство ЕС предусматривает прекращение его импорта к концу 2027 года.

Вместе с тем в США рассматривают не только украинский транзитный маршрут. По сведениям газеты, Вашингтон также допускает восстановление работы газопровода «Северный поток» как части более масштабного соглашения. Предполагается, что энергетические договорённости могли бы стать одним из инструментов урегулирования украинского конфликта и улучшения отношений России с европейскими союзниками США.

При этом быстрое возобновление поставок по «Северному потоку» осложняется повреждениями трубопроводов в результате взрывов в 2022 году. Украинский транзитный маршрут, напротив, технически может быть запущен значительно быстрее.

По оценке WSJ, сейчас на российский газ приходится около 11% европейского потребления, тогда как до начала конфликта этот показатель составлял примерно 45%. Удастся ли Вашингтону убедить европейские столицы пересмотреть энергетическую политику, пока неизвестно. Официального соглашения о возобновлении поставок не объявляли.

Ранее Life.ru писал, что потребление природного газа на Украине за несколько месяцев сократилось почти вдвое. Если в апреле страна расходовала около 35 миллионов кубометров в сутки, то к сентябрю показатель упал до 14–17 миллионов. Одной из причин стали остановка крупных промышленных предприятий и повреждения газовой инфраструктуры.