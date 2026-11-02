Потребление газа на Украине за последние месяцы сократилось почти вдвое. Если в апреле страна расходовала около 35 млн кубометров в сутки, то к сентябрю показатель снизился до 14–17 млн. Такие данные следуют из расчётов на основе информации Минэнерго Украины.

Апрель и сентябрь подходят для сравнения, поскольку в обоих месяцах страна не использовала газ для отопления. К апрелю отопительный сезон уже закончился, а в сентябре новый ещё не начался.

«Они отражают реальные потери украинской экономики, прежде всего энергоёмких отраслей тяжёлой промышленности, в результате взрывов, снижения экспорта из-за блокады портов, а также проблем с инфраструктурой», — пишет ТАСС.

Одной из главных причин стала остановка крупных промышленных предприятий, в том числе металлургических комбинатов «АрселорМиттал Кривой Рог», «Интерпайп Сталь», «Запорожсталь» и «Каметсталь».

За тот же период суточная добыча газа на Украине упала примерно на 4–7 млн кубометров. На этот показатель повлияли взрывы на газовых объектах в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

При этом остановка нескольких крупнейших предприятий в сентябре и октябре помогла стране заметно увеличить запасы топлива перед зимой. В конце лета накопленного газа хватало лишь примерно на 80% от минимального объёма, необходимого для прохождения холодного сезона.