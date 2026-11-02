Потребление газа на Украине за последние месяцы упало почти вдвое
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Потребление газа на Украине за последние месяцы сократилось почти вдвое. Если в апреле страна расходовала около 35 млн кубометров в сутки, то к сентябрю показатель снизился до 14–17 млн. Такие данные следуют из расчётов на основе информации Минэнерго Украины.
Апрель и сентябрь подходят для сравнения, поскольку в обоих месяцах страна не использовала газ для отопления. К апрелю отопительный сезон уже закончился, а в сентябре новый ещё не начался.
«Они отражают реальные потери украинской экономики, прежде всего энергоёмких отраслей тяжёлой промышленности, в результате взрывов, снижения экспорта из-за блокады портов, а также проблем с инфраструктурой», — пишет ТАСС.
Одной из главных причин стала остановка крупных промышленных предприятий, в том числе металлургических комбинатов «АрселорМиттал Кривой Рог», «Интерпайп Сталь», «Запорожсталь» и «Каметсталь».
За тот же период суточная добыча газа на Украине упала примерно на 4–7 млн кубометров. На этот показатель повлияли взрывы на газовых объектах в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
При этом остановка нескольких крупнейших предприятий в сентябре и октябре помогла стране заметно увеличить запасы топлива перед зимой. В конце лета накопленного газа хватало лишь примерно на 80% от минимального объёма, необходимого для прохождения холодного сезона.
Ранее Life.ru сообщал, что украинская компания «Нафтогаз» подготовила 24 сценария прохождения отопительного сезона 2026–2027 годов. При составлении планов специалисты учитывали возможные удары по газовой инфраструктуре, суровость предстоящей зимы и объёмы собственной добычи топлива.