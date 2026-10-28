США идут за недрами: На какие месторождения Украины пустят американцев

Украинский «Нафтогаз» и Государственный департамент США заключили меморандум о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли, который предусматривает привлечение американского бизнеса к разработке месторождений на Украине. Об этом сообщил глава правления компании Сергей Федоренко, передаёт «Интерфакс-Украина».

Договорённости направлены на расширение инвестиционных возможностей и внедрение зарубежных технологий в добычу углеводородов. Киев рассчитывает использовать американский опыт для увеличения производства нефти и природного газа, а также повышения эффективности энергетических предприятий.

«Мы совместно подписали меморандум, который расширяет наше сотрудничество и открывает новые возможности для Украины в плане привлечения американских инвестиций», — написал Федоренко в Facebook.

Руководитель «Нафтогаза» подчеркнул, что Соединённые Штаты располагают передовыми разработками, значительными финансовыми ресурсами и необходимыми компетенциями в этой сфере. Следующим этапом станет поиск заинтересованных инвесторов и перевод достигнутых договорённостей в конкретные коммерческие проекты.

Сотрудничество также предполагает совместную геологоразведку, стратегическое планирование, модернизацию добывающих мощностей и обмен профессиональными знаниями. Ожидается, что реализация этих инициатив позволит увеличить объёмы извлечения природного газа и жидких углеводородов.