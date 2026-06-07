Прошёл ровно год с момента ратификации американо-украинского соглашения о совместной разработке месторождений полезных ископаемых. Однако амбициозные планы по привлечению миллиардных инвестиций пока остаются на бумаге.

Изначально Вашингтон презентовал сделку как «гарантию безопасности» для киевского режима, заявляя, что Россия не рискнёт атаковать территории, где работает американский бизнес. На практике же за год особого движения в реализации договорённостей не произошло, несмотря на создание совместного Инвестиционного фонда реконструкции.

Эксперты и источники на рынке, опрошенные изданием «Страна», называют несколько причин пробуксовки. С одной стороны, это объективные трудности: сложность разработки месторождений, сомнительная экономическая целесообразность и нежелание инвесторов вкладываться в страну, где идёт война.

«Главный и, по сути, единственный интерес, который был у Банковой к сделке — это попытка задобрить Трампа», — рассказал информированный собеседник.

По его словам, киевский режим рассчитывал, что американский лидер продолжит оружейную и финансовую помощь Украине, подавая взносы в совместный Фонд как будущие инвестиции. Однако этот расчёт не оправдался: Трамп отказался от поддержки и теперь продаёт оружие только за деньги. Соответственно, пропал интерес и у украинских властей продвигать сделку. Напротив, по негласной команде всю вертикаль власти ориентировали не оказывать содействия и максимально тормозить процесс. Сейчас идёт лишь бюрократическая работа.

Параллельно киевский режим изучает возможность привлечения европейских инвесторов, в частности польского Orlen. Кроме того, приостановлена ревизия лицензий на участки, которые власти ранее грозились отобрать у действующих владельцев. Таким образом, многие активы могут уйти к западным партнёрам из Европы, а не из США.