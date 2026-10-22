Газ под угрозой, холода на пороге: Киев просчитал 24 варианта развития событий зимой

Украинская компания «Нафтогаз» подготовила сразу 24 варианта прохождения отопительного сезона 2026–2027 годов. При разработке планов учитывались возможные удары по газовой инфраструктуре, суровость зимы и объёмы собственной добычи топлива, сообщает исполняющий обязанности главы правления компании Сергей Федоренко.

Руководитель «Нафтогаза» рассказал о подготовке к холодам после онлайн-брифинга с украинскими послами, в котором также участвовал министр иностранных дел Андрей Сибига. По его словам, компания заранее просчитала различные варианты развития событий и подготовила порядок действий для каждого из них.

«Мы просчитали 24 сценария прохождения зимы с учётом интенсивности российских атак, температурных условий и объёмов собственной добычи газа. Под все сценарии есть решения и определённый алгоритм действий», — написал Федоренко в соцсети.

Особое внимание компания уделяет состоянию газовой инфраструктуры. Украинская сторона рассчитывает привлечь международных партнёров к восстановлению повреждённых объектов, укреплению их защиты и поставкам оборудования, необходимого для работы энергетической системы.

Ещё одна задача — заранее обеспечить финансирование дополнительных закупок газа. Как пояснил Федоренко, для этого необходимы финансовые инструменты, позволяющие заключать контракты до возникновения дефицита топлива.

В качестве примера успешного сотрудничества он привёл Норвегию, которая уже предоставляла Украине гранты на закупку природного газа. «Нафтогаз» рассчитывает продолжить привлечение зарубежных средств как для пополнения запасов, так и для ремонта и защиты инфраструктуры.