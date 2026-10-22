Газ под угрозой, холода на пороге: Киев просчитал 24 варианта развития событий зимой
«Нафтогаз» подготовил 24 сценария прохождения зимы на Украине
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Украинская компания «Нафтогаз» подготовила сразу 24 варианта прохождения отопительного сезона 2026–2027 годов. При разработке планов учитывались возможные удары по газовой инфраструктуре, суровость зимы и объёмы собственной добычи топлива, сообщает исполняющий обязанности главы правления компании Сергей Федоренко.
Руководитель «Нафтогаза» рассказал о подготовке к холодам после онлайн-брифинга с украинскими послами, в котором также участвовал министр иностранных дел Андрей Сибига. По его словам, компания заранее просчитала различные варианты развития событий и подготовила порядок действий для каждого из них.
«Мы просчитали 24 сценария прохождения зимы с учётом интенсивности российских атак, температурных условий и объёмов собственной добычи газа. Под все сценарии есть решения и определённый алгоритм действий», — написал Федоренко в соцсети.
Особое внимание компания уделяет состоянию газовой инфраструктуры. Украинская сторона рассчитывает привлечь международных партнёров к восстановлению повреждённых объектов, укреплению их защиты и поставкам оборудования, необходимого для работы энергетической системы.
Ещё одна задача — заранее обеспечить финансирование дополнительных закупок газа. Как пояснил Федоренко, для этого необходимы финансовые инструменты, позволяющие заключать контракты до возникновения дефицита топлива.
В качестве примера успешного сотрудничества он привёл Норвегию, которая уже предоставляла Украине гранты на закупку природного газа. «Нафтогаз» рассчитывает продолжить привлечение зарубежных средств как для пополнения запасов, так и для ремонта и защиты инфраструктуры.
Ранее стало известно, что к концу сентября Украина накопила в подземных хранилищах около 10,5 миллиарда кубометров газа. Это составляло 79,5% минимального объёма, необходимого для прохождения холодного сезона. Для достижения этого уровня Киеву предстояло дополнительно закупить топливо примерно на миллиард долларов, а доведение запасов до запланированных 14,6 миллиарда кубометров могло потребовать около 2,5 миллиарда долларов.