Германия может столкнуться с подорожанием газа предстоящей зимой из-за недостаточных запасов топлива в хранилищах. Об этом газете Bild заявил эксперт по энергетической политике фракции «Союз-90»/«Зелёные» в Бундестаге Михаэль Кельнер.

По состоянию на 1 ноября немецкие газохранилища заполнены лишь на 61,4% при целевом показателе 70%. Кельнер раскритиковал власти за отсутствие необходимого резерва, который позволил бы стране избежать резких колебаний цен в отопительный сезон.

Депутат предупредил, что даже небольшие перебои в поставках или наступление холодов способны спровоцировать немедленное удорожание топлива. Возможность такого развития событий не исключают и представители газовой промышленности Германии.

Ранее Life.ru сообщал о планах Германии создать чрезвычайный резерв газа за счёт нового сбора с населения. Согласно подготовленному Минэкономики законопроекту, дополнительный платёж может появиться с октября 2027 года. Для среднестатистической семьи расходы составят от 3,77 до 7,20 евро в год. Власти рассчитывают накопить 24 тераватт-часа топлива, чтобы иметь запас на случай крупных аварий и перебоев с импортом.