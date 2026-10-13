За газовую безопасность заплатят немцы: В ФРГ хотят ввести новый сбор для населения

Власти Германии намерены создать чрезвычайный резерв природного газа, возложив часть расходов на потребителей. Согласно проекту закона, немецким домохозяйствам придётся ежегодно доплачивать до 7,20 евро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ Министерства экономики ФРГ.

Новый сбор планируют ввести с 1 октября 2027 года. Для среднестатистической семьи дополнительные расходы составят от 3,77 до 7,20 евро в год. За первые десять лет создание и содержание стратегических запасов может обойтись Германии в 3,08 миллиарда евро.

Правительство рассчитывает сформировать резерв объёмом 24 тераватт-часа газа. По оценке разработчиков, этого хватит, чтобы в течение 30 дней компенсировать прекращение работы крупнейшего объекта газового импорта страны.

Предполагается, что запасы будут использоваться в чрезвычайных обстоятельствах, включая диверсии, аварии и серьёзные перебои в работе энергетической инфраструктуры. Новая система должна заменить действующие требования к обязательному заполнению подземных хранилищ.

Однако инициатива уже вызвала разногласия внутри правящей коалиции. Ещё летом представители ХДС/ХСС и СДПГ выступили против дополнительных платежей для населения и бизнеса на фоне высоких цен на энергоресурсы.

Министр экономики Катерина Райхе ранее допускала финансирование резерва непосредственно из федерального бюджета либо сочетание государственных средств со взносами потребителей. При этом ведомство пока не подтвердило окончательное утверждение законопроекта.

Ситуацию осложняют опасения по поводу предстоящей зимы. Ассоциация операторов газохранилищ INES предупредила, что при сильных морозах немецкие запасы могут полностью истощиться уже к началу февраля 2027 года. По прогнозу объединения, к 1 ноября хранилища будут заполнены максимум на 77%.

Ранее Life.ru сообщал о риске резкого сокращения запасов газа в Евросоюзе к концу зимы. Согласно прогнозу европейских операторов газотранспортных систем ENTSOG, при ограниченных поставках СПГ и прекращении трубопроводного импорта из России заполненность подземных хранилищ может снизиться до 11%. В наиболее неблагоприятном сценарии региону грозит дефицит топлива.