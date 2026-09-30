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Регион
Опубликовано 30 сентября, 13:41

Зима близко, а запасы невелики: Германия решила ускорить закупки газа

Handelsblatt: Германия поручила Sefe ускорить закачку газа в хранилища

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UNIKYLUCKK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UNIKYLUCKK

Германия решила ускорить пополнение запасов природного газа в преддверии отопительного сезона, поручив государственному энерготрейдеру Sefe увеличить закупки и закачку топлива в подземные хранилища. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники в Минэкономики ФРГ.

Распоряжение главы ведомства Катерины Райхе было согласовано с канцлером Фридрихом Мерцем вечером во вторник. Поводом стали недостаточная заполненность резервуаров и геополитические риски, которые, по оценке немецких властей, могут осложнить обеспечение страны энергоресурсами.

Ранее Райхе уже привлекла Sefe к подготовке запасов на зиму, однако тогда компания самостоятельно принимала решения о приобретении сырья. Теперь речь идёт о прямом поручении правительства. До национализации предприятие называлось Gazprom Germania и принадлежало российскому «Газпрому».

Раскрыты запасы газа в подземных хранилищах Украины перед зимой
Раскрыты запасы газа в подземных хранилищах Украины перед зимой

Ранее Life.ru сообщал, что Мерц заверил немцев в достаточности газа для прохождения предстоящей зимы. При этом канцлер выступал против срочных государственных закупок, опасаясь скачка цен на энергорынке. На тот момент хранилища ФРГ были заполнены приблизительно наполовину, а правительство рассчитывало увеличить резервы до наступления холодов.

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Владимир Озеров
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