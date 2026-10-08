DPA: В Германии начали готовить выпуск российского ядерного топлива

В Германии начали подготовку к производству ядерного топлива по российским технологиям. Компания Advanced Nuclear Fuels (ANF) приступила к переоборудованию предприятия в городе Линген, где планирует выпускать топливные сборки для атомных реакторов российского типа. Об этом сообщает агентство DPA.

Предприятие принадлежит французскому концерну Framatome. Для нового производства будут использовать лицензии и оборудование компании «ТВЭЛ», входящей в «Росатом». Первые поставки заказчикам в Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии и Финляндии рассчитывают начать уже в 2027 году.

Разрешение на расширение производства власти Нижней Саксонии выдали ещё в июле. А 5 октября предприятие получило право приступить к реализации проекта, не дожидаясь окончания судебных разбирательств. Это решение вызвало протесты экологических организаций, которые пытаются оспорить сотрудничество с российской атомной отраслью.

В частности, Германский союз охраны окружающей среды и защиты природы (BUND) ещё в сентябре обратился в суд Люнебурга. Теперь активисты намерены добиться приостановки разрешения в ускоренном порядке. Они считают, что до завершения судебной проверки начинать работы на заводе нельзя.

Против проекта выступает и министр окружающей среды Нижней Саксонии Кристиан Майер. Однако региональные власти пояснили, что действовали по указанию федерального ведомства, которое не обнаружило законных оснований для отказа. При этом производителю выставили строгие условия: сотрудникам «Росатома» и «ТВЭЛ» запрещён свободный доступ на предприятие, российское оборудование и программное обеспечение должны пройти проверку, а поставляемые из РФ компоненты — контроль безопасности.

В федеральном Минэкологии Германии также критически относятся к сотрудничеству с российской госкорпорацией. Однако в Берлине признают, что ограничить подобные проекты можно прежде всего через санкции Евросоюза, на введение которых пока нет согласия всех стран объединения.