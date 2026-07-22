В Германии разрешили производство ядерного топлива российского типа

В немецком городе Линген (земля Нижняя Саксония) министерство окружающей среды официально разрешило расширение фабрики по производству ядерных топливных элементов российского типа по технологии «Росатома». Об этом сообщило издание Zeit.

Речь идёт о предприятии Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF) — дочерней структуре французского концерна Framatome — которое теперь сможет изготавливать шестигранные топливные элементы, используемые в атомных реакторах российской конструкции. Производство разрешено при строгих условиях безопасности.

Власти подчеркнули, что разрешение выдано с рядом жёстких требований. Среди них — запрет на доступ сотрудников российских компаний к объекту, обязательный внешний контроль машин, программного обеспечения и поставляемых компонентов. Фабрика не должна напрямую принимать российских работников.

Решение вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые политики ранее критиковали проект, выражая опасения по поводу возможных рисков для безопасности и европейской автономии в ядерной сфере. Министр окружающей среды Нижней Саксонии Кристиан Мейер (зеленые) ранее называл такую кооперацию «ошибочной», но теперь власти действовали согласно федеральной оценке рисков.

Производство новых элементов связано с тем, что реакторы советской конструкции (VVER), эксплуатирующиеся в ряде стран, традиционно используют топливо именно этого типа. Решение о расширении производства в Лингене должно снизить зависимость от прямых поставок из России и обеспечить альтернативные европейские каналы поставок для этих реакторов.

Тем временем стало известно, что Германия профинансирует приобретение 50 тысяч FPV-дронов Shrike для Украины. Этот контракт считается одним из крупнейших известных заказов на беспилотники для Киева со стороны западных партнёров. Речь идёт о дронах Shrike производства украинской компании SkyFall, которые оснащены программным обеспечением американской фирмы Auterion.